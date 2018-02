'Het lijkt Waylon niets uit te maken of zijn liedjes bij de tijdgeest passen’

De ongeremde promotie die Waylon op prime time voor zijn nieuwe album mag maken, heeft ook positieve kanten. Want wat je ook van de constructie (wel vijf liedjes op tv, geen inspraak voor de kijker) mag vinden: Waylon grijpt zijn kans volledig met een presentatie zonder zwakke punten. The World Can Wait is een album om naar uit te kijken, zoveel is wel duidelijk.



That’s How She Goes is alweer een prima popsong, waarmee je op het Eurovisie-podium zeker geen slecht figuur slaat. Of zijn liedjes wel helemaal bij de tijdsgeest passen, lijkt Waylon weinig uit te maken. De Scandinavische landen zullen straks in Lissabon vermoedelijk met hippe beats en trendy toetsenpartijen aantreden. Maar Waylon lanceerde vanavond een vlotte, traditionele popsong waarin je met een beetje goede wil zelfs een opgevoerde Nashville-versie van The Look, van eighties-relikwie Roxette, kon horen. Alleen het aanstekelijke nanana-refrein ontbrak. Maar That’s How She Goes beschikt over dezelfde oorwurm-kwaliteiten én een betere zanger.



Is het ook een prijssong voor het Songfestival? Het opzwepende refrein biedt in elk geval alle ruimte voor een blitse show. Maar dat was nu geloof ik net waar Waylon persoonlijk weinig heil in zag. Daarom lijkt me het persoonlijke The World Can Wait nog steeds een logischer keuze. Misschien geen beter nummer, maar dichter bij het hart van zijn vertolker.