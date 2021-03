Het is zo ongeveer een van de gênantste dingen die je als vrouw kan overkomen

Scooter komt volgend jaar naar Ziggo Dome

15 maart De Duitse dance-act Scooter staat op 24 maart 2022 in de Ziggo Dome. Het gaat om de grootste show die de raveband, waarvan H.P. Baxxter het gezicht is, ooit in Nederland gaf. Het concert is onderdeel van de GOD SAVE THE RAVE Arena Tour.