Het is maar een reclame, zei ik tegen mezelf - maar wat kwam hij kei- en keihard binnen

met video Zeven jaar na hun deelname aan Wie is de Mol? gaan Airen Mylene en Taeke Taekema trouwen

Wie is de Mol? mag dan geen First dates, Boer zoekt vrouw of B&B vol liefde heten, maar ook dat programma heeft nu voor een huwelijk gezorgd. Zeven jaar nadat Airen Mylene en Taeke Taekema elkaar ontmoetten tijdens de opnames van het programma, stappen de twee in het huwelijksbootje.

17 januari