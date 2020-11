Het ego van Gordon verbleekt bij dat van Marco Kroon

VIDEO Dochters Nicolette van Dam verontwaar­digd na onthulling in The Masked Singer

14 november Als er een ding is waar Nicolette van Dam niet van houdt is het liegen, maar wegens haar deelname aan The Masked Singer kon ze niet anders. En dus waren haar dochters gisteravond lichtelijk in shock toen Van Dam gisteravond ontmaskerd werd als de BN’er in het sexy panterpak. ‘O my god, ik wist het!’, riep een van haar koters uit.