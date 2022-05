Het eerste Oekraïense nummer in de Top 40 en Lizzo vond het 'about time’ voor een nieuwe single

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 21 mei. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 15 zakkers en 15 stijgers.

38 (--) STEFANIA- Kalush Orchestra

De winnaars van het 66ste Eurovisie Songfestival zijn weer terug in Oekraïne. Kalush Orchestra mocht met een speciale regeling afreizen naar Italië om mee te doen maar inmiddels staan ze weer klaar om mee te vechten in de strijd tegen Rusland.



Stefania werd een overtuigende winnaar en komt deze week binnen in de Top 40 op nummer 38. Het is voor de 41ste keer dat een winnend liedje van het Eurovisie Songfestival in de lijst weet te komen. Kalush Orchestra is de eerste nummer uit Oekraïne die we mogen verwelkomen.

35 (--) HOLD MY HAND- Lady Gaga

In 1986 leverde de film Top Gun een nummer 1-hit op voor Berlin met Take My Breath Away. Vanaf 24 mei is de opvolger van die film te zien in de bioscoop: Top Gun Maverick met opnieuw een hoofdrol voor Tom Cruise. Komende vrijdag verschijnt de soundtrack bij de film maar eerder deze maand kregen we via Hold My Hand van Lady Gaga al een eerste nummer geserveerd. Qmusic bekroonde de track al tot Alarmschijf en nu is dat haar 17de Top 40-hit, nieuw op nummer 35.

28 (40) ABOUT DAMN TIME- Lizzo

Één van de snellere stijgers in de lijst is About Damn Time van Lizzo. De 34-jarige zangeres besloot een half jaartje vakantie te nemen en werkte ondertussen ook aan de afronding van haar vierde studioalbum. Dat zou eerst In Case Nobody Told You gaan heten, maar nadat ze met Max Martin aan de muziek werkte, werd toch Special de titel op het album. De eerste single van dat album, dat halverwege juli moet verschijnen, is About Damn Time. Dat is in Engeland en de Verenigde Staten al een top 10-hit. In de Top 40 klimt Lizzo met 12 plaatsen naar nummer 28.

1 (10) DE DIEPTE- S10

Camila Cabello en Ed Sheeran zakken met Bam Bam een plekje naar nummer 3 en ook Harry Styles moet het met een plekje minder doen. De afgelopen vijf weken was As It Was de nummer 1, maar die eretitel is nu voor de hit van S10. De Diepte klimt van nummer 10 naar nummer 1. Daardoor staat er nu voor de negende keer een Eurovisie Songfestival-nummer op de eerste plaats. Slechts één keer eerder was dat ook een nummer uit Nederland toen in 2019 Arcade van Duncan Laurence vier weken op de eerste plaats stond.

