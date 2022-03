Het decolleté van Máxima’s jurk werd met een paar steekjes keurig opgehoogd

VIDEO Academy belooft 'gepaste actie' na Will Smith-incident

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences gaat ‘passende maatregelen tegen de heer Smith’ nemen nadat de acteur Chris Rock tijdens de uitreiking van de Oscars een klap gaf. Dat laat de organisatie achter de filmprijzen weten in een brief naar haar leden, die in handen is van Variety.

30 maart