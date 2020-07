Het coronavirus kreeg cabaretier Johan Goossens te pakken, nu wil hij weer optreden

Op 8 maart zong Johan Goossens, die vorig jaar in Wie is de Mol te zien was, met het Amsterdams Gemengd Koor in het Concertgebouw. Een van zijn collega’s vertelde hem voor aanvang al drie dagen koorts te hebben. Hij had maar een paracetamolletje genomen. ‘Heel goed,’ zei ik. ‘Dan kunnen we in elk geval zingen.’ Zo dachten we toen nog. Uiteindelijk zijn 100 van de 130 koorleden besmet geraakt met corona. Een tenor is zelfs overleden, die hopen we binnenkort samen te kunnen herdenken.”



Het virus kreeg ook Goossens te pakken, al waren zijn symptomen relatief mild. ,,Toch was dat spannend. Dan zit je in je eentje thuis met koorts en je kat. Ik rook niks, ik proefde niks en, dat lees je nergens, ik had totaal geen libido meer. Doodeng. Al mochten we van premier Rutte toch niet neuken.”