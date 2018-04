'Het beeld dat Nederlandse rechters veel te laag straffen, klopt niet'

VIDEO Dotan: Ik ben met de dood bedreigd, voor van alles en nog wat uitgemaakt

7:57 Zanger Dotan heeft gisteravond in RTL Late Night opnieuw toegegeven dat hij in het begin van zijn carrière 'actief' bezig is geweest om tientallen nepprofielen in de lucht te houden. In de talkshow van Humberto Tan benadrukte hij dat hij zich distantieert van 'nare opmerkingen en verhalen die zijn verzonnen rond zijn fans'.