Het afscheid was alles wat DWDD tot twee weken terug niet was

Bij elk ander programma zou je als kijker kunnen denken: zonde, ze hebben net een week te vroeg gepiekt. Het La Bohème van André van Duin van vorige week vrijdag was zonder meer het gedroomde afscheid geweest van De Wereld Draait Door. In de tekst, in de stem van André en de voelbare intimiteit tussen de volkskomiek en de ontroerde presentator kwam alles samen: de bange corona-tijd waarin we leven, het afscheid van een programma dat in 15 jaar uitgroeide tot fenomeen met hartstochtelijk liefhebbers en even felle haters én Van Duins eigen recente verlies. DWDD was even Heel Holland Huilt en wat hadden we dat nodig.