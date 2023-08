Heruitgave album Diamonds and Pearls van Prince in oktober uit

In totaal bevat het nieuwe album 75 audionummers. De tracklist bestaat uit onder meer remixes, B-kantjes van die tijd en alternatieve versies van bekende nummers die Prince uitbracht of aan andere artiesten gaf. Het album gaat gepaard met een 120-pagina’s tellend boek met daarin onder meer foto’s en essays van bekende mensen uit de muziekwereld.

Op het oorspronkelijke album uit 1991 stonden, naast de gelijknamige titeltrack, nummers als Cream, Get Off en Money Don’t Matter 2 Night. Het was het dertiende album van Prince en het eerste in samenwerking met zijn nieuwe band The New Power Generation.