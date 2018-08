'Herstel Demi Lovato gaat nog maanden duren'

Elise Schaap en Tjitske Reidinga scoren rol in Linda's speelfilm

13 augustus Het online platform van Linda de Mol, LINDAnieuws, heeft vandaag bekendgemaakt welke acteurs er in haar gloednieuwe bioscoopfilm April, May en June te zien zijn. Onder meer Elise Schaap en Tjitske Reidinga hebben een rol weten te bemachtigen in de film, die in maart 2019 in première gaat.