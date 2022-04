Hernieuwde belangstelling voor muziek Doe Maar na dood Vrienten

Update Johan Derksen gaat excuses maken, maar justitie gaat zijn uitspraken over misbruik wel onderzoe­ken

Het Openbaar Ministerie gaat de beweringen van Johan Derksen onderzoeken en roept betrokkenen op hun verhaal te doen. Derksen zei dinsdag in Vandaag inside dat hij ergens begin jaren zeventig een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd - een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Derksen zelf spreekt van ‘een jeugdzonde’. Hoewel de presentator eerder weigerde sorry te zeggen, maakt Talpa bekend dat Derksen vanavond wél zijn excuses zal aanbieden.

28 april