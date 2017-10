Herman van Veen 31 keer in Carré

video Superstrot Berget Lewis blaast wederom jury Britse X Factor omver

10:07 De Nederlandse soulzangeres Berget Lewis (45), die momenteel meedoet aan de Britse versie van talentenjacht X Factor, wordt door tv-kijkers in Engeland 'een superster in wording' genoemd. Superstrot Lewis zong dit weekeinde in de show Donny Hathaway’s ballade A Song For You en dat deed ze volgens het publiek en de jury op imposante, verpletterende en onnavolgbare wijze.