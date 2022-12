Herman van der Zandt maakt scherm ‘kapot’ bij rentree als ‘Herman de Schermman’: ‘Ander budget hè’

Kijkers van de Top 2000 a gogo waanden zich gisteravond plots weer in de verkiezingsstrijd van begin jaren 10. Presentator Herman van der Zandt kroop namelijk nog één keer in zijn rol als ‘Herman de Schermman’. Op een groot scherm presenteerde hij feitjes over het stemgedrag in de Top 2000.

,,Gisteren hebben we meneer Gordis geïntroduceerd, de huisstatisticus van de Top 2000”, begon medepresentator Leo Blokhuis voorzichtig tegen Van der Zandt. Om daarna aan te vullen: ,,Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik ga het toch doen. Zou jij voor één keer naar het scherm willen?” Er volgde hard gelach van het studiopubliek. ,,Of jullie moeten er een hekel aan hebben”, vervolgde Blokhuis. ,,Moet hij naar het scherm?” Het publiek begon zelfs te juichen.



Van der Zandt verwierf tussen 2010 en 2015 grote populariteit als uitslagenanalist van de verkiezingsuitzendingen van de NOS. Het leverde hem zelfs de bijnaam Herman de Schermman op. In 2016 stapte hij over naar NOS Sport en liet hij schermen en statistieken achter zich. Later gaf hij aan ermee gestopt te zijn omdat hij niet wilde dat het te veel aan hem zou gaan kleven.

‘Ander budget’

Maar als vervanger van Matthijs van Nieuwkerk bij Top 2000 a gogo was hij dus even terug op het statistiekentoneel. Eenmaal bij het scherm grapte hij: ,,Ik heb geen idee. Doet dit het allemaal? Het is lang geleden. Ik heb dit ding nog nooit aangeraakt, maar we gaan het even proberen.” Toen hij een keer swipete, volgde een luid applaus van het publiek. Tijdens zijn praatje over het stemgedrag van de verschillende geslachten ging het scherm nog even stuk. ,,Shit, dit is de NTR hè.” Blokhuis: ,,Andere budgetten dan bij de NOS hè.”

Van der Zandt presenteert dit jaar samen met Blokhuis de Top 2000 a gogo. Van Nieuwkerk, die normaal altijd het muziekprogramma voor zijn rekening nam, besloot in samenspraak met omroep NTR dat het beter was om zich dit jaar terug te trekken. Dat besluit kwam na een uitgebreid artikel van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag door Van Nieuwkerk achter de schermen bij De wereld draait door.

