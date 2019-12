Herman Finkers zorgt voor lach en ontroering bij kijkers DWDD

Leven met leukemie

Finkers, die al jaren leeft met chronische leukemie, vertelt in DWDD dat hij zich momenteel ‘goed’ voelt. De diagnose van die ziekte vormde de rode draad van Herman's meest recente show, Na de Pauze uit 2007. Zijn meest recente verjaardag voelt dan ook als een mijlpaal, blikt hij terug. ,,Voor mij voelt 65 nog steeds als pensioen. Er zijn twee oorzaken dat ik dat gehaald heb. In de eerste plaats door de medische wetenschap, waar ik een hele diepe buiging voor maak. En ten tweede heb ik gewoon ontzettend veel mazzel, want dat geldt niet voor iedereen die CLL heeft. Iemand die ik ken en hetzelfde had, was binnen een korte tijd dood.”



De cabaretier kijkt ook op geheel eigen wijze terug op het winnen van de Blijvend Applaus Prijs, de oeuvreprijs die hij eerder dit jaar in ontvangst mocht nemen: ,,Dat is een beetje als ‘het is nou wel mooi geweest’. Ik kan wel merken dat ik de prijs nu gekregen heb, want de Amsterdamse taxichauffeur die me hierheen heeft gebrachtkende alle cabaretiers, maar had nog nooit van Herman Finkers gehoord.”



Finkers greep de uitzending gelijk aan om dezelfde chauffeur in te schakelen om hem ook weer op te halen van de studio. De cabaretier liet tijdens de uitzending ook zien dat hij zijn kenmerkende virtuositeit op het gebied van taal nog niet verleerd was. Moeiteloos dreunde hij een tongbreker uit Sint Joris en Zijn Verkering (Wat zeg je schatje...) op. “Ik deed in 1978 al aan rap avant la lettre.”