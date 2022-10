Herman Brusselmans verklapt hoe zoontje gaat heten: ‘Waarom zou je zoiets niet zeggen? Ik vind dat bullshit’

Voor de meeste toekomstige ouders is het een vraag die met geheimzinnigheden wordt omgeven, voor de Vlaamse schrijver één die wél beantwoordt kan worden. In maart komt Roman Brusselmans ter wereld. ,,Die naam ligt nu voor 99 procent vast. Waarom zou je zo’n dingen niet zeggen? Ik vind het bullshit dat je dat niet bekendmaakt”, vertelt de auteur. ,,Toen we wisten dat het een jongen was, duurde het een tijdje voor we de perfecte naam vonden. Maar Roman vonden we allebei meteen goed. Roman Brusselmans, ‘man' op het einde, net zoals zijn vader.”