Herken jij deze tien Netflix-series nog?

film Air Alleen de drank dreef Hollywood­maatjes Matt Damon en Ben Affleck bijna uit elkaar

Air, nu in de bioscoop, is een heerlijke feelgoodfilm over hoe sneakergigant Nike basketbalheld Michael Jordan rekruteerde. Het is evengoed de reünie van acteurs Ben Affleck en Matt Damon. Hoe twee jeugdvrienden met een droom het schopten tot de Hollywoodtop.