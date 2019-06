Henry van Loon verovert als DoeMaarDave nu ook de hitlijsten

Rick Paul kwaad: Waarom wordt goeie homorol door hetero­hunks gespeeld?

9:36 Acteur Rick Paul van Mulligen snapt weinig van de casting van de homoseksuele rollen in Nederlandse films en series. Zo speelt Waldemar Torenstra, die heteroseksueel is, in de nieuw film Singel 29 de hoofdrol. ,,Ja, dat maakt me kwaad. Of, kwaad, ik vind het jammer, voor iedereen”, zegt Rick Paul in een uitgebreid interview in Volkskrant Magazine.