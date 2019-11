Henny Huisman maakt tv-comeback met feestserie

Nog geen week geleden liet de 68-jarige showmaster doorschemeren het niet meer te zien zitten om terug te keren op televisie. ,,Ik woon lekker tussen de boeren. Mijn ene buur heeft koeien, de andere teelt bloembollen. Dat houdt me nuchter. Ik vind het wel gezegend zo’’, verklaarde hij in Veronica Magazine.



Toch is Huisman over de streep getrokken om het nieuwe SBS-programma Waar is dat feestje? te presenteren, tot groot genoeg van directeur Marco Louwerens. ,,Hoe leuk is het dat we een programma met, de toch legendarische, Henny Huisman gaan maken? Wij denken dat hij met zijn ontwapenende manier van doen en droge humor, de juiste man is voor dit programma. We gaan kijken hoe Nederland feestviert, maar dan wel door de ogen van Henny zelf, als ongenode maar zeer welkome gast.’’



De opnames zijn inmiddels van start gegaan. Een exacte datum is nog vooralsnog niet bekend. Wel is duidelijk dat de serie in 2020 te zien zal zijn.