Henk Wijngaard gaat eindelijk zijn nichtje Shania Twain ontmoeten

De vader van Wijngaard was de opa van Shania Twain, bekend van hits als You're Still The One en Man! I Feel Like A Woman. De vader van de Canadese superster werd geboren uit een buitenechtelijke relatie van de vader van Wijngaard. De twee verre familieleden hebben elkaar nooit gezien. Zo'n twee jaar geleden kwam Wijngaard erachter dat hij familie is van Twain.



De mogelijke ontmoeting met de zangeres is echter niet het belangrijkst voor Wijngaard. Hij hoopt via Twain in contact te komen met zijn halfbroer. ,,Ik heb nooit een broer of zus gehad en het is een hele ontdekking dat je die ergens hebt rondlopen. Het mooiste zou zijn dat ik erachter zou kunnen komen of mijn halfbroer nog leeft en dat Shania contact met hem heeft.''