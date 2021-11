Henk Krol stopt met B&B vanwege seksafspraken en feest met lachgas: ‘Grens gepasseerd’

Incidenten met lachgas en een loverboy hebben ervoor gezorgd dat voormalig politicus Henk Krol al na een halfjaar is gestopt met zijn bed and breakfast in de bossen bij het Brabantse Best. Dat stelt de Eindhovenaar maandagochtend in de Veronica Inside Ochtendshow . Zondag gaf Krol nog aan dat het erom ging dat de huur te hoog was.

,,Op een gegeven moment waren er akkefietjes waarvan ik dacht: daar moet ik voorzichtig mee zijn. Zo werd er door de nachtportier een groepje mensen toegelaten dat daar een lachgasfeestje ging organiseren”, zei Krol onder meer op de radio.

,,Als dat gebeurd was in de tijd dat ik er nog 24 uur per dag werkte, dat ik er zeven dagen per week was, dan had ik tegen die mensen gezegd: dit is niet de gelegenheid ertoe, wil je alsjeblieft ergens anders naartoe gaan”, aldus de voormalig politicus en hoofdredacteur van de Gay Krant.

Politie kwam langs

Dat zou minder dan een maand geleden zijn gebeurd. ,,Toen heb ik gezegd: ‘Jongens, als het die kant op gaat, dan kan ik m’n naam er niet langer aan verbinden.’ Want als dat naar buiten komt, straalt het op mij af.” Volgens Krol werden echter twee weken later een pooier en een meisje binnengelaten.

Quote Als dit naar buiten komt, dan wordt er straks in de kranten geschreven dat Krol tegenwoor­dig een bordeel in de bossen heeft Henk Krol

Zij zou seks hebben gehad met meerdere mannen. ,,Dat meisje heeft op een gegeven moment de politie gebeld. De politie is ook geweest. En toen heb ik tegen de man met wie ik de B&B runde gezegd: ‘Als dit naar buiten komt, dan wordt er straks in de kranten geschreven dat Krol tegenwoordig een bordeel in de bossen heeft.’” Krol stelt dat de politie de zaak in onderzoek heeft.

‘Grens gepasseerd’

Henk Krol werkte voor de bed and breakfast samen met de verhuurder van het gebouw. Die had sinds 1 september de exploitatie al overgenomen. Krol was het gezicht naar buiten toe van de b&b. Hij wil nu niets meer met de zaak te maken hebben. ,,Voor mij is een grens gepasseerd.”

Zondag liet Krol al weten op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor ‘B&B Henk Krol’.

