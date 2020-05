Henk Blok neemt sabbatical: ‘Hopen dat reizen er nog in zit’

Henk Blok (52) is vandaag voor het laatst te horen op de radio in de 538 Ochtendshow met Frank Dane. De nieuwslezer, die lijdt aan sarcoïdose, neemt een sabbatical om meer tijd aan zijn gezin te besteden. ‘Nu kan het nog.’

Het zaadje, zoals hij zelf zegt, werd geplant in Griekenland tijdens zijn vakantie vorige zomer. Op het eiland Santorini lonkte de natuur, moest de wandeling eigenlijk oneindig zijn, zo wilde Henk Blok. Maar in werkelijkheid bleef hij achter bij zijn vrouw en dochter. ,,Ik moest een paar keer stoppen. Ik hield het gewoon niet vol. Te zwaar, te steil. Emotioneel kwam dat vrij hard aan”, zegt hij nu, tien maanden later.

Het zaadje van een idee groeide uit tot een plan: Henk Blok (52), al zeventien jaar nieuwslezer bij Radio 538 –eerst bij Edwin Evers en nu bij Frank Dane- wilde een sabbatical. ,,Tijd om leuke dingen te doen, nu het nog kan. Laatst hoorde ik Rob Trip in de podcast van Ruud de Wild zeggen dat hij met zijn zoon een wandeling van twintig kilometer had gemaakt bij Kootwijk. Toen dacht ik nog: zou ik ook nog wel willen.”

Hij lijdt al vijftien jaar aan sarcoïdose, een ziekte waarbij onverwacht ontstekingen kunnen ontstaan. ,,Dat begon heel spontaan. Na een avondje uiteten liep ik op weg naar de auto te zwalken. Alsof ik gedronken had, maar dat was niet zo. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan en daarna is de medische molen gaan draaien. Maar het heeft jaren geduurd voordat sarcoïdose kon worden vastgesteld. En eigenlijk is het nog niet eens zeker. In 2018 leek het ineens weg –dat kan ook, of dat het sluimert- , maar vorig jaar kwam het in alle hevigheid terug. Sloeg het op mijn hypofyse waardoor mijn emotionele huishouding overhoop lag. Het is nu redelijk onder controle.”

Lopen kost hem wel steeds meer moeite. ,,Ik heb minder gevoel in mijn benen, omdat de zenuwbanen zijn aangetast. De motoriek wordt slechter en ik val vaker.”

Zijn vrouw en tienerdochter juichten het plan toe. ,,Maar toen moest ik nog naar Marc Adriani, de radiodirecteur van Talpa. Vond ik doodeng. Hij kon het plan maken of breken, maar gelukkig snapte hij het helemaal. Ik kreeg een terugkeergarantie. Hoe luxe is dat?”

Ook het team van de ochtendshow –Frank Dane, Jelte van der Goot, Jelmer Gussinklo en Hannelore Zwitserlood – was vol begrip. ,,Ik had toch het gevoel dat ik ze in de steek liet. Maar ze vonden het stoer, eigenlijk is dat de teneur van veel reacties”, aldus Blok die wel terugkeert bij een van de radiozenders bij Talpa (538, Tien, Veronica, Sky), maar definitief niet meer in de ochtendshow van Frank Dane. Hij wordt opgevolgd door Roelof Hemmen

Hoe lang zijn sabbatical duurt weet hij nog niet. Wel dat zijn leven er na vandaag even heel anders uitziet. ,,Geloof me, ik ben echt dol op mijn werk, maar als je zo vroeg begint, moet je gewoon om acht uur, half negen naar bed. Vanaf volgende week kan ik ’s avonds –als het straks weer mogelijk is – een keertje uiteten, naar Beau kijken of met vrienden afspreken.”

Zijn doel nummer één: reizen. Dat leek door de coronacrisis een onmogelijkheid. Heel even speelde heeft hij dan ook met de gedachte om zijn sabbatical uit te stellen. ,,Maar dan bestaat het gevaar dat het er niet meer van komt. Het is nu wel een maand later geworden.”

De nieuwslezer hield de berichten over de versoepeling van de coronaregels goed in de gaten. ,,Voor mijn werk, maar zeker ook voor mezelf”, lacht Blok. Zijn hoop neemt toe. Hij kan zich verheugen op IJsland en Madagascar, zijn eerste bestemmingen. ,,Maar het liefst willen we ook naar verre oorden, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en Suriname. Laten we hopen dat een van die bestemmingen nog lukt”, aldus Blok die straks wat vaker achter de piano gaat zitten, zegt hij. ,,En mijn dochter is op de ukelele begonnen. Ook dat lijkt me leuk.”