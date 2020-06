HelloFresh zegt contract met Lea Michele op vanwege racisme

Volgens deze collega, de zwarte actrice Samantha Marie Ware, maakte Lea haar leven op de set ‘tot een ware hel’. Samantha, die een rol had in het zesde seizoen van de populaire serie, meent dat Lea destijds nogal wat pittige teksten uitkraamde.



‘Whaaa! Doe even normaal! Herinner je je nog hoe mijn allereerste tv-klusje tot de grootste hel op aarde maakte? En dat je tegen iedereen die het maar wilde horen zei dat je mijn pruik vol zou kakken? Die opmerking en nog een aantal zeer twijfelachtige dingen die je hebt gezegd, deden me twijfelen of ik mijn acteercarrière in Hollywood wel moest doorzetten,’ aldus Samantha in haar reactie op Lea’s tweet.