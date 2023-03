Helft Streetlab-kwartet krijgt nieuw muziekprogramma op NPO 3

,,Zo lang als ik leef ben ik bezig met muziek en wil ik mij daar verder in ontwikkelen”, zegt Boom, ook wel bekend onder zijn artiestennaam The Dean. ,,Daarom ben ik met mijn goede vrienden aan dit nieuwe avontuur begonnen. We duiken samen met de artiesten de studio in om een nieuwe song te maken. Elk lied heeft een beetje van hen en een beetje van mij.”