Helemaal Het Einde-gezin Van Kooij blijkt helemaal niet dakloos

Gisteren werd, nadat het gezin in een blog over huisvestingsproblemen had geschreven, door diverse media gesteld dat de Van Kooijs hun huis op het terrein La Sirena moesten verlaten. Ze hadden dat pand in bruikleen om yogalessen te geven, maar wilden zich graag elders vestigen. Hun nieuwe woonverblijf werd echter op het allerlaatste moment geannuleerd, waardoor ze niet meer in het al opgezegde huis op La Sirena konden blijven.

Dat laatste blijkt, zo meldt Linda, niet het geval. De verwarring is volgens haar ontstaan, omdat ze zelf verkeerde informatie naar buiten had gebracht. ,,We hebben in een post de indruk gewekt dat wij La Sirena per 31 december moesten verlaten. Dat is niet zo: wij kunnen er nog jaren wonen, maar hebben er zelf voor gekozen dat niet te doen en te verhuizen naar het vlakbij gelegen stadje Pichilemu. Wij hadden de tv-producent daarom laten weten dat we per 31 januari uit La Sirena zouden vertrekken. Maar per ongeluk schreef ik 31 december'', aldus Linda.

Volgens de onderneemster zou het gezin per 1 februari een nieuw huurhuis in Pichilemu betrekken. ,,Maar dat ging plotseling niet door. Vandaar onze waanhoop. Maar we staan dus niet op straat.''

Problemen

Jeroen van Kooij liet gisteren weten dat het inderdaad een beetje tegenzit in Chili. ,,Misschien zit het morgen mee. Het is nu even onzeker, daar moeten we mee dealen. Gelukkig springen een hoop mensen hier voor ons op de bres.'' Jeroen, die in Nederland organisatieadviseur was, hoopt vurig op een telefoontje van iemand die woonruimte weet te regelen. ,,Dan zijn al veel problemen opgelost'', stelde hij. Hij vertelde er echter niet bij dat het gezin gewoon en voor onbepaalde tijd op La Sirena kan blijven.

Jeroen (43) en Linda (44) uit de Duitse plaats Bimmen (bij Nijmegen) zetten vorig jaar in de buurt van Pichilemu met behulp van hun vrienden Pablo en Hernan een zogenoemde Yoga Retreat op. Toen de opnames van het eerste seizoen van Helemaal Het Einde erop zaten, besloten ze, samen met hun kinderen Dean, Jana en Inez, in Chili te blijven. Ze zijn nu actief als 'the traveling yoga family'. In het nieuwe, tweede seizoen van het reis- en realityprogramma bouwen vier gezinnen een bestaan op in Kaapverdië.