Heleen van Royen wordt voor de derde keer oma

Ze krijgt voor het eerst een kleindochter. ‘Vrijdag oppasdag gaat een drukke dag worden met drie kinderen onder de drie’, grapt Van Royen. Ze kondigt haar derde kleinkind aan met een foto van haar dochter en twee kleinzonen bij de kerstboom. ‘We verheugen ons enorm op de komst van het kleine dametje.’



Pieter, de man van Olivia, had uit een eerdere relatie al twee zonen. ‘Het evenwicht in het mannengezin wordt enigszins hersteld’, aldus de schrijfster.



In februari werd West Valentijn nog verwelkomd in de familie. Olivia is het oudste kind van Heleen en haar ex Ton van Royen, die ook zoon Sam kregen. Hij heeft een relatie met Suzanne Schulting. Heleen is sinds 2014 samen met drummer Bart Meeldijk.