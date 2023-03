Heleen van Royen kan haar strakke lijf ‘amper geloven’ en geeft volgers tip

Heleen van Royen is de strijd met de kilo's aangegaan en dat smaakt naar meer. De 58-jarige schrijfster wil haar fans - voor wie daarop zit te wachten - motiveren ook gezond te eten en te sporten. Haar advies: voeding is 70 procent van het resultaat.

Van Royen excuseert zich op haar Instagram-account (123.000 volgers) voor de spam, maar ‘kan het amper zelf geloven’. Ze is nu vijf weken intensief met trainen bezig, in plaats van haar buikvet te laten wegvriezen. ‘Dat was een shortcut. Maar om het resultaat te behouden ben ik aan de gang gegaan met gezonde voeding, krachttraining en cardio. Hartstikke trots.’

Van Royen hoopt iedereen te motiveren en inspireren ‘indien nodig’. ‘Je kunt op elke leeftijd starten. Je hebt maar één lichaam, wees er zuinig op. Goed om te weten: voeding is 70 procent van het resultaat. Als je wilt afvallen, moet je minder eten dan je verbruikt’. Ze sluit haar bericht af met de hashtags ‘fit after 50’ en ‘going to 60’.

De schrijfster, die een relatie heeft met Rigby-drummer Bart Meeldijk en oma is van twee kleinkinderen, ontdekte begin dit jaar wat het laten staan van alcohol deed voor haar lijf. Het beviel haar zo goed dat ze doorgaat met afvallen. ‘Ik zie alleen maar je haar’, grapt haar kapper Mika van Leeuwen onder de ‘spiegelfoto’ waarop ze haar triceps aanspant.

