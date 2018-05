Helaas, B.A.B.S. is echt niet De Luizenmoeder

'Spotgoedko­pe Ibi­za-kle­ding Wendy niet gemaakt door onderbe­taal­de kinderen'

12:13 De extreem goedkope Ibizakleding en -accessoirelijn die RTL4-presentatrice Wendy van Dijk (47) sinds gisteren via Kruidvat verkoopt, is volgens de drogisterijketen in geen geval gefabriceerd in landen met erbarmelijke arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en lage salarissen.