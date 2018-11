Heino moet Rammstein-cover van afscheidsalbum schrappen

Dua Lipa gevormd door vlucht uit Kosovo: ‘Ik wil best mogelijke voorbeeld zijn’

18:33 Ze is de meest gestreamde artieste wereldwijd. Haar hits New Rules, Scared To Be Lonely en One Kiss zijn bekroond met goud en platina. De Brits-Kosovaarse zangeres Dua Lipa is dan ook voor veel jongeren een rolmodel, maar die positie vindt ze niet altijd even makkelijk.