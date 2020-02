Heimlichgreep nodig bij tv-kok Hugo Kennis als hij zich tijdens 5 Uur Live verslikt

Japanse rijstbal

Hugo verslikte zich tijdens het bereiden van een gekruide Japanse rijstbal. ,,Ik probeerde een stukje norivel van mijn vinger af te blazen. Dat zijn hele droge vellen en als ze nat worden zuigen ze water op. Ik wilde inademen en ik ademde die norivel in. Die schiet in mijn luchtpijp. Ik dacht, we zijn live en ik ga niet moeilijk doen. Ik probeerde het weg te slikken en dat duurde een aantal minuten, dat ik geen lucht meer kreeg. Toen heb ik mezelf tegen het aanrecht aangegooid, om een soort van heimlich te doen. Toen ging het echt mis.”



Achter de schermen was zijn visagiste de reddende engel. ,,Gelukkig was daar mijn visagiste die letterlijk de heimlichmanoeuvre toepaste en na vijf pogingen kwam het los. Toen ben ik out gegaan, want ik had iets te lang geen zuurstof gehad. Na een half uurtje was ik er weer hoor.”