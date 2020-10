Heidi Klum viert Halloween thuis, maar komt toch weer met legendarische outfit

,,Toen ik me realiseerde dat het niet mogelijk was om mijn jaarlijkse feest te geven, wist ik dat ik een manier moest vinden om het op een andere manier te vieren. Dat werd thuis met mijn familie,” vertelt Klum aan USA TODAY. Dat thuis vieren werd een video van ruim vijf minuten die ze vanochtend op sociale media zette. ,,We moeten het gezellige gevoel van de feestdagen erin houden, ook al is dat lastig in deze periode. Maak plezier, maar blijf binnen.”

In het filmpje doet Klum haar best om haar gezin te overtuigen dat een Halloween thuis ook best leuk kan zijn. In huize Klum is begin maart ook flink gehamsterd, dus met het overtollige wc-papier verandert ze haar kids in mummies. Maar wanneer de klok twaalf uur 's nachts slaat, veranderen de zelfgemaakte mummies in echte zombies en verstopt de Duitse zich op een wel heel bijzonder manier voor haar gezin. Met twee body-paint looks transformeert ze zichzelf tot een deel van de muur en een deel van haar bed.