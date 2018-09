Heidi Klum stopt na 16 jaar Project Catwalk

Nog een trouwpro­gram­ma op SBS6

19:55 Naast In de ban van de trouwring komt SBS6 in het nieuwe seizoen met nog een programma waarin bruiloften centraal staan. In Wie heeft de mooiste bruiloft? nemen elke week vier toekomstige echtparen het tegen elkaar op in de strijd wie de mooiste en best geregelde trouwerij organiseert.