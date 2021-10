Heidi Klum kluift als bezeten kannibaal aan arm en Sandra Schuurhof is bloederige zuster

the masked singer Ruim twee miljoen kijkers zien Buddy door de grond zakken: ‘Gênant dat ik hier nog zit’

Panellid Buddy Vedder kon gisteravond wel door de grond zakken bij de onthulling in The Masked Singer. Onder het glinsterende masker van de Octopus bleek een collega te schuil te gaan met wie hij ‘honderden scènes’ samen heeft gespeeld. De acteur herkende haar echter totaal niet en zette hij zijn geld in op heel iemand anders. ,,Het is echt gênant dat ik hier nog zit”, zei hij voor het oog van ruim twee miljoen kijkers.

