Heftiger dan een eenbenige jumpsuit of een bodysuit met doorkijkjes wordt het niet bij Taylor Swift

Dolly Parton ziet hologram van zichzelf na dood niet zitten: ‘Maar ik zal niet verdwijnen’

Dolly Parton ziet een hologram van zichzelf niet zitten. Dat vertelde de Amerikaanse volgens Britse media tijdens een persconferentie in Londen. ,,Alle intelligentie die ik heb is al kunstmatig”, grapte de inmiddels 77-jarige zangeres op een vraag of ze het na haar dood leuk zou vinden als er door kunstmatige intelligentie een hologram van haar gemaakt zou worden.