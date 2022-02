'Heftige’ toneelstukken over seksueel misbruik: diepe zuchten en gesnik in de zaal

Hans Klok vraagt vriend Dann ten huwelijk

De 53-jarige illusionist Hans Klok heeft zijn 22 jaar jongere vriend Dann Stevens dinsdag ten huwelijk gevraagd tijdens de viering van zijn verjaardag in The Harbour Club in Amsterdam. Dann twijfelde geen moment en zei volmondig ‘ja!’ op deze belangrijke vraag, in het bijzijn van een zaal vol publiek. Dit meldt Shownieuws.

7:15