Heftige beelden van overval op hondenuitlater Gaga: ‘Help, ik bloed uit mijn hart’

Commissari­aat voor de Media stelt onderzoek in naar Op zoek naar Maria

23 februari Het Commissariaat voor de Media heeft zich vandaag flink het hoofd gebroken over het AvroTros-programma Op zoek naar Maria. Eerder was er al kritiek van columnist Angela de Jong over de reclamebreak in het programma en de samenwerking met Stage Entertainment. Na een hele dag overleg is nu besloten een onderzoek in te stellen. Dat meldt RTL Boulevard.