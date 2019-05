Heel Nederland wil het Songfestival. Voor wie wordt dat géén losing game?

DE STAD

Duncan had vannacht in Tel Aviv de overwinningstrofee nog maar amper in zijn handen of in heel Nederland kropen plaatselijke politici en medewerkers van toeristische bureaus achter hun laptop. Om één boodschap uit te zenden: wij willen volgend jaar het Songfestival organiseren! De directeur van het MECC in Maastricht ‘droomt er van’, een wethouder in Arnhem 'wordt heel enthousiast’, Zwolle zou het ‘best graag doen’ en politici in Brabant zien het als een ‘topcultureel evenement’ dat ‘kansen biedt voor de vrijetijdseconomie'.