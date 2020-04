Heel Holland Bakt past opnames aan: grote baktent en geen ‘gehijg in de nek’ van André van Duin

Bij MAX is er vooral een probleem met reisprogramma’s als We zijn er bijna! en Droomhuis Gezocht. ,,Ik voorzie dat we die voorlopig niet meer kunnen maken’’, zegt Slagter, die woensdag in de Keukenhof was voor een vervolg op de uitzending van zaterdag, waarin kijkers via de televisie de bloemen konden bewonderen.



,,Ik heb zelden zoveel reacties op een uitzending gehad. Een vrouw van 89 die er troost en moed uit putte, mensen die tot tranen toe geroerd waren door de bloeiende bloemen. Inmiddels hebben meer dan een miljoen mensen die uitzending gezien. We zijn nu weken verder en er staan weer heel andere bloemen in bloei, de kleuren zijn veranderd, er is genoeg voor een tweede uitzending. Die komt er dus, ik weet alleen nog niet op welke dag.’’