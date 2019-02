Heel Holland Bakt is helaas zijn onschuld verloren

video Lenny Kuhr: Ik herkende mezelf in die troubadour

14:19 Het is een mooie wintermiddag in Nederwetten, een dorpje onder de rook van Eindhoven. In de huiskamer van Lenny Kuhr (68) staan drie gitaren te lonken. Op tafel liggen verspreid foto’s, zwartwit en in kleur, albums, krantenknipsels en plakboeken. Haar thee wordt koud als ze aan de hand van dit materiaal een duik neemt terug in de tijd, terug naar 1969 toen ze in Madrid het Eurovisie Songfestival won, volgende maand precies vijftig jaar geleden.