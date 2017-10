Heel Holland Bakt: Hans, stoppen met die studie!

1. Hans

Hans met zijn oma.

,,Ik ben Hans, ik ben 22 jaar en ik studeer technische bedrijfskunde’’, zegt de gedoodverfde winnaar in het introductiefilmpje van omroep MAX. Ga je af op dat ene clipje waarin Hans met zijn Utrechtse tongval vertelt dat hij nog bij zijn oma woont en als bedrijfskundige-in-spé ‘goede probleemanalyses moet kunnen uitvoeren’ (gaaaaaap), dan zou je denken: deze knaap maakt in Heel Holland Bakt geen schijn van kans.



Fout! Net zo fout als de studiekeuze van Hans. Want die technische bedrijfskunde, daar zijn zoveel studenten goed in. Maar Hans, wat heb jij een patissier-talent! Dus oma, help alsjeblieft een handje mee om uw kleinzoon het rechte pad op te krijgen. Problemen oplossen bij bedrijven, dat is voor de talentlozen. Hans moet maar één ding en dat is bakken! Al het andere is dood- en doodzonde van zijn potentieel.



Moeten we hier nog uitleggen waarom Hans volgende week de finale wint? Nou, vooruit, voor die enkeling die nog niet overtuigd is. Hans liet nog geen moment een steek vallen, tovert met chocola, windt Janny en Robèrt met werkelijk elk baksel om zijn vinger en blijft te allen tijde rustig. Wat het afmaakt? Dat de winnaar van Heel Holland Bakt 2017 nog bescheiden is ook. Want als het erop aankomt, zegt Hans zelf, smaakt de appeltaart van oma nog altijd het lekkerst!

2. Marjolein

Marjolein.

Wie anders kan Hans van de overwinning afhouden? Marjolein (27) had een flitsende start en vestigde direct de aandacht op zich. Ze deed denken aan Annemarie en we weten hoe het vorig jaar met haar afliep. Marjolein werkt zeer precies en dwingt daarmee respect af bij de jury. En laten haar baksels nou ook nog eens lekker smaken!



Net als Hans blinkt Marjolein uit in het plannen. Waar Hans dat doet op basis van zijn studie bedrijfskunde, dankt Marjolein haar organisatorische gaven aan haar werk. De roodharige ICT’er weet precies hoe laat ze haar deeg in de oven moet schuiven én wat ze intussen moet doen terwijl haar creatie gaart.



Stil zitten kan ze niet en ze komt soms wat streberig over, maar Marjolein is wel de enige die Hans van de hoofdprijs kan beroven. En dreigt dat te mislukken, dan beschikt ze nog over een sterk geheim wapen: afkijken. Want als íemand tijdens de bakdagen in de tent goed om zich heen keek, subtiel of niet, dan was het Marjolein. Enige minpunt: haar inzinking in de zesde aflevering. Het scheelde weinig of ze was zelfs uitgeschakeld. Ze schaamde zich duidelijk voor haar laatste plaats bij de technische opdracht. ,,Ik ben nog nooit zo slecht geweest!’’

3. Gwenn

Gwenn.