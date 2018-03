Heeft politiewoordvoerder Esther het radiohart van Edwin Evers getemd?

Voor Edwin Evers is het maken van zijn show 'het aller-, aller-, allergaafste' dat hij ooit heeft gedaan. Vanochtend rond 9.00 uur trok hij de vergelijking met een jas, die 'toch een tikkeltje begint te knellen'. ,,Na 21 jaar is het ook een heel mooi moment om terug te kijken. Ik wil niet krampachtig vasthouden aan succes, aan roem. Vasthouden kan ook in je hoofd en daar is het misschien nog wel mooier.'' En: ,,Ik heb behoefte aan een leven dat iets minder in het teken staat van de klok. En dan met name de klok van 20.00 uur, 20.30 uur 's avonds, waar ik weleens ruzie mee heb.''

Want Evers maakt elke werkdag in de vroege uurtjes de autorit van zijn landhuis in het Overijsselse Hardenberg naar de 538-studio in Hilversum. Mogelijk spoorde Esther Izaks, met wie de dj sinds november samen is, hem aan zijn radiocarrière op een lager pitje te zetten. Het stel kent elkaar misschien zelfs uit de radiowereld; Esther werkte ooit bij Radio 538. In 2014 startte ze haar loopbaan bij de politie en sindsdien duikt ze sporadisch op in het programma Opsporing Verzocht, waar ze de honneurs waarneemt als woordvoerder Ellie Lust verhinderd is.

Restart

Omdat Evers nauwelijks iets over zijn privéleven loslaat, is het niet bekend of Esther inmiddels bij hem is ingetrokken. De twee werden eind november arm in arm gespot op straat in Amsterdam, waar zij zover bekend een huis heeft. De radiomaker probeert haar zo veel mogelijk te zien. Als zijn ochtendshow over negen maanden daadwerkelijk stopt, verkiest hij eindelijk zijn privéleven boven zijn radiocarrière.

Hoe het na Evers' vertrek verder moet met de ochtendshow op 538, maakt de zender binnenkort bekend. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat de opvolging hier heel goed geregeld is'', aldus Evers. ,,Radio zit in mijn hart, dat zal ook altijd zo blijven. Ik schat de kans dat ik terugkom op 120, 130 procent. Het is ook niet echt een afscheid, maar een soort restart. Zie het als een nieuw begin met misschien een kleine tussenpauze.''