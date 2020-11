Heeft Max Verstappen de liefde gevonden bij dochter van Formule 1-coureur Nelson Piquet?

Zowel Max als Kelly hebben de relatie nog niet wereldkundig gemaakt, maar duidelijk is wel dat er iets speelt tussen de twee. Zo schreef de Braziliaanse onlangs bij een foto die ze deelde: ‘Darker than the ocean, deeper than the sea, you got everything, you got what I need’.



Onder dat kiekje reageerde Verstappen met een poëtische tekst: ‘Together we can face challenges as deep as the sea and as high as the sky.’ Zijn reactie kan op maar liefst 2696 likes en ruim 560 reacties rekenen. ‘En nu wil iedereen weten of dit je nieuwe vriendin is’, schrijven oplettende volgers.



Het liefdesleven van Verstappen heeft de afgelopen jaren niet bepaald op een laag pitje gestaan. Zo had hij onder meer relaties met de Zweedse coureur Mikaela Ahlin-Kottulinsky, de Belgische Joyce Godefridi, de Nederlandse beautyblogster Roos van der Aa, de Nederlandse hockeyspeelster Maxime Pourquié en Dilara Sanlik.