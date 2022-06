Heb jij weleens een fout in een film of serie gespot?

Samantha komt terug in tweede reeks Sex and the Ci­ty-ver­volg, maar hoe?

Het personage Samantha komt in het tweede seizoen van de Sex and the City-vervolgserie And Just Like That... voor. Bedenker Michael Patrick King bevestigt aan vakblad Variety dat het vierde hoofdpersonage uit de oorspronkelijke show opnieuw een verhaallijn krijgt.

8 juni