Heartbreak High 2.0: geen schattige romances maar een kaartbitch en seksspeeltjes

Met het zweet op mijn voorhoofd fietste ik in 1994 vanaf de middelbare school over een Alblasserwaardse dijk om om stipt om 16.30 uur voor de tv te zitten. Dat lukte als een zusje of broertje de afstandbediening niet weer eens verstopt had. Op de VARA was Heartbreak High te zien, een Australische serie over een multiculturele vriendengroep, die elkaar kende van hun ‘middelbare’ Hartley High. Fascinerend vond ik het, de romances, het gedoe met hun ouders, de beelden van Sydney en dat heerlijke Australische accent. De manier waarop Anita de ‘c’ uitsprak als ze Drazic plaagde.