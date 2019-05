HBO stapt naar de rechter om docu Jackson

De Amerikaanse zender HBO is naar de rechter gestapt nadat de nabestaanden van Michael Jackson een rechtszaak tegen de zender indienden vanwege de misbruikdocumentaire Leaving Neverland.

De familie Jackson startte de zaak door een clausule uit een oud contract dat de zender had met de 'King of Pop'. HBO diende daarom een verzoek in bij de rechter om deze clausule niet als geldig te beschouwen en hoopt zo ervoor te zorgen dat de zaak niet voorkomt, meldt Variety.

De Jacksons beschuldigen, naar aanleiding van de documentaire over Michael, de zender van contractbreuk. Zij beroepen zich op een clausule uit een contract uit 1992 waarin is opgenomen dat HBO de zanger niet mag vernederen of te schande mag maken. Iets wat HBO naar hun mening wel heeft gedaan omdat de wijlen zanger in de film wordt beschuldigd van seksueel misbruik en zich niet meer kan verdedigen. Het contract was destijds opgesteld toen HBO de uitzendrechten van een oude concertreeks van Michael bemachtigde. De familie Jackson zegt dat de clausule nog steeds van kracht is, maar HBO ontkent dit nu.

De advocaten van de zender stellen dat het contract ontbonden is wanneer beide kanten aan hun verplichtingen hebben voldaan. Omdat de concertreeks al in 1992 is uitgezonden, zou het niet meer van kracht zijn. Daarnaast stelt HBO dat het de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden als de documentaire niet mag worden uitgezonden.



Waarschuwing

Volgens de Jacksons is HBO nu enkel naar de rechter gestapt om te voorkomen dat het publiek ziet dat de beschuldigingen in de documentaire niet kloppen. ,,Laat dit een waarschuwing zijn voor iedereen dat HBO de waarheid laat varen en een eenzijdig fictief verhaal naar buiten brengt dat de rechten van de artiesten die ze beloofden te beschermen schendt’’, reageert een advocaat van de familie Jackson.