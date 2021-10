HBO Max trakteert op eerste trailer GOT-voorloper House Of The Dragon

House Of The Dragon verschijnt in 2022 op HBO Max. De timing kan wat dat betreft niet beter; gisteren werd tijdens een digitaal evenement bekendgemaakt dat de streamingdienst vanaf volgend jaar beschikbaar is in Nederland.

House Of The Dragon gaat over de familie Targaryen en beslaat tien afleveringen. Miguel Sapochnik, die meerdere afleveringen van Game of Thrones regisseerde, neemt een groot deel van de regie op zich. Schrijver George R.R. Martin, die de boekenreeks schreef waarop de serie is gebaseerd, is ook betrokken bij het maken van House of the Dragon.



Reacties op de trailer zijn overigens niet allemaal even enthousiast. Veel fans van Game of Thrones balen nog steeds van de invulling van het laatste seizoen. Zo schrijft iemand: ‘Ik heb hier geen interesse in. Jullie hebben het achtste seizoen van Game of Thrones verpest. Voor mij nooit meer.’