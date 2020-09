Hazesjes tonen familieliefde en Gordon geweerd van Tinder

Dit is de nieuwe liefde van nieuwsleze­res Celine Huijsmans

7:08 Celine Huijsmans (35) is verliefd en haar nieuwe vlam heet Joost (28). De nieuwslezeres van Veronica Inside deelde het nieuws dinsdag al met Wilfred Genee in de radio-uitzending, maar nu is er ook beeld van haar kersverse beau.