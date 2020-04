Harvey Weinstein weer aangeklaagd voor seksueel misbruik

Rechercheurs zijn al een tijdje met de zaak bezig. Het slachtoffer werd in oktober voor het eerst gehoord en zou nu ook bewijs hebben geleverd.



De 68-jarige Weinstein zit momenteel vast voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen in New York. Hij moest al voorkomen in een rechtszaak rond soortgelijke aantijgingen in Los Angeles. Het zou hem in theorie nog eens maximaal 32 jaar gevangenisstraf kunnen opleveren, bovenop de straf die hij nu al heeft.