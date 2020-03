Harvey Weinstein moet 23 jaar de cel in

VIDEODe gevallen filmproducent Harvey Weinstein (67) is vandaag veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar. Dat heeft de rechter in New York bepaald. Vorige maand werd Weinstein schuldig bevonden aan aanranding van een productie-assistente en verkrachting van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreefde.

Het zijn twee van de tientallen vrouwen die Weinstein sinds 2017 van seksuele delicten beschuldigen. In Los Angeles loopt ook een zaak tegen hem. Weinstein, die 91 jaar is als hij vrijkomt, ontkent alle beschuldigingen aan zijn adres. Zijn advocaten gaan in hoger beroep. Eerder liet zijn advocaat Donna Rotunno al weten dat de strijd nog niet voorbij is.



De aanklagers drongen er bij rechter James Burke op aan Weinstein een heel lange celstraf te geven. Advocaat Rotunno zei dat haar cliënt als succesvol filmproducent opzienbarende dingen heeft bereikt en dat de strafmaat zo licht als mogelijk zou moeten zijn.



Lees ook Play Jury acht Harvey Weinstein schuldig aan seksueel misbruik Lees meer

Vrijgesproken

De van zijn sokkel gevallen Weinstein, ooit de meest invloedrijke filmproducent in Hollywood, kwam vandaag in een rolstoel aan in de rechtbank. Vorige week werd hij na een hartoperatie uit het ziekenhuis ontslagen, nadat hij onwel was geworden tijdens de bijeenkomst waar hij door de juryleden schuldig werd bevonden aan verkrachting en aanranding. Weinstein klaagde over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben.

De zeven mannen en vijf vrouwen die zich in februari over het lot van Weinstein bogen, kwamen tot de conclusie dat de producent schuldig is aan het seksueel misbruiken van zijn voormalig assistent Mimi Haleyi in 2006, die verklaarde dat ze in haar appartement door Weinstein werd verkracht. Ook oordeelden de juryleden dat Weinstein schuldig is aan de verkrachting van Jessica Mann. Zij vertelde in 2013 door Weinstein te zijn verkracht in een hotelkamer.



Weinstein werd eind februari wel vrijgesproken van de meest ernstige aanklacht. Het gaat daarbij om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslange celstraf op staat. De gevallen producent stelt zelf enkel seks met wederzijdse instemming te hebben gehad.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Harvey Weinstein © EPA

Grote namen