Hart van weduwe Eddie van Halen ‘in miljoen stukjes’

Janie Liszewski, de weduwe van Eddie Van Halen, is kapot van het verlies van haar man . Janie schrijft vandaag op Instagram dat haar hart in een miljoen stukken is gebroken nadat de rockgitarist dinsdag op 65-jarige leeftijd is overleden na een jarenlang gevecht tegen kanker.

‘Mijn hart en ziel zijn gebroken in een miljoen stukken. Ik wist niet dat het mogelijk was om zo veel tranen te huilen of zo’n groot verdriet te voelen’, zegt de actrice, die sinds 2009 met Van Halen getrouwd was.

‘Onze reis samen was niet altijd makkelijk maar uiteindelijk hebben we een liefde en band die er voor altijd zal zijn’, vervolgt ze. ‘Vaarwel zeggen is het moeilijkste dat ik ooit heb moeten doen dus in plaats daarvan zeg ik tot ziens. Ik zie je snel weer op een plek waar geen pijn en verdriet is.’

De dood van de in Amsterdam geboren rocker is in de muziekwereld ingeslagen als een bom. Collega-gitaristen lieten eerder aan deze site weten wat het gitaarspel van virtuoos Van Halen zo bijzonder maakte. ‘Alsof er een raketmotor in een lelijk eendje ging.’

De laatste tien jaar kampte Van Halen met kanker, die begon in zijn mond, maar was uitgezaaid naar de hersenen en andere organen.

